Düzce'de depremzedeler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

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DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek Düzce'ye gelen afetzedeler için kentin tarihi ve turistik mekanlarına gezi düzenlendi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen gezi kapsamında, depremzedeler ilk olarak Prusias ad Hypium Antik Kenti'ne gitti.

Antik kenti gezen afetzedelere, arkeologlar tarafından bilgi verildi.

Daha sonra Milli Parklar Efteni Kuş Cenneti Gölü ve Aydınpınar Şelalesi'ni gezen afetzedeler, depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşarak keyifli vakit geçirdi.

Depremzedelere yönelik moral gezilerinin devam edeceği belirtildi.

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