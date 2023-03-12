Düzce'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de istinat duvarına çarpan otomobildeki biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Akçakoca istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 07 AKD 830 plakalı otomobil, Tepeköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan aynı aileden S.Y, B.Y. (15) ve İ.Y. (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza yapan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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