Düzce'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajları

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atay, mesajında, "İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Özlü de İstiklal Marşı'nın aziz milletin onurlu kurtuluş mücadelesinin tezahürü olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin onurlu kurtuluş mücadelesinin tezahürü, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden dökülen 'İstiklal Marşı'mızın kabulünün 102. yılı kutlu olsun."

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, İstiklal Marşı'nın, milli iradenin hiçbir güce teslim olmayacak kadar güçlü ve kararlı sesi olduğuna dikkati çekti.





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