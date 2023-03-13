Deprem nedeniyle tarımsal üretimde oluşacak iş gücü ihtiyacına önlem alınması çağrısı

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde tarımsal üretimin aksamaması için çiftçilere iş gücü ve ekipman desteği verilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Yıldız, AA muhabirine, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üslü 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen, verimli ovalara sahip illerde yoğun tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğünü anımsattı.

Giderek artan küresel gıda sorununun yanı sıra fazlalaşan nüfusun doğal alanlarda yerleşim birimleri kurduğuna dikkati çeken Yıldız, Türkiye'nin de bu anlamda her geçen gün büyüyen bir ülke olduğunu vurguladı.

Yıldız, özellikle deprem bölgesindeki yeni yapılaşmaların verimli tarım arazilerini barındıran ovaların uzağına inşa edilmesinin hayati önem taşıdığına değinerek, "Devlet, valiliği, belediyeyi, bankaları ve kamu binalarını yamaç arazilerine taşırsa insanlar ister istemez oraya gider. Sadece kalmaları için yamaca konut yapılırsa insanlar oraya yatmaya gider, gündüz olduğunda yine ovaya iner. İş yerine yakın olması için belli bir zaman sonra da ovada kalmak için ev arayacak, depremi unutacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun sonucu olarak ovadaki konut baskısının artacağının altını çizen Yıldız, "Devlet kurumlarının yamaçta yapılarak ovalar ve tarım arazilerinin üzerindeki baskının azaltılması gerekiyor ancak sorun bu şekilde çözülür." dedi.

- "Makineli tarım yapan çiftçi yakıt, su ve elektirik bakımından desteklenmeli"

Prof. Dr. Yıldız, bölgedeki ovalarda üretimi yapılan ürünlerin Türkiye'nin gıda ihtiyacının yüzde 15'ine yakınını karşıladığını söyledi.

Bu ovalarda 4 mevsim tarımsal faaliyet yapıldığını, afetler nedeniyle yaşanacak göç ile tarım aletlerinin zarar görmesi sonucu da üretimde sorun yaşanabileceğini anlatan Yıldız, söz konusu illerdeki çiftçilerin süratle desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Yıldız, depremin ardından çiftçilerin hasat zamanı iş gücü bulma sıkıntısı yaşayabileceğini vurgulayarak, "Sadece barınma veya konut ihtiyacı gibi düşünürüz ama çadır veya konteynerle çiftçi onu halledebilir. Bölgedeki çiftçilerimiz, çoğu insan başka yerlere gittiği için çalışacak kişi bulamayabilirler. Tarlada çapa yapacak veya hasat edecek iş gücüne ihtiyaç olabilir." diye konuştu.

Özellikle dönemsel yetiştirilen maydanoz, marul gibi ürünlerin hasadında iş gücüne ihtiyaç bulunduğuna değinen Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devlet bu konuda destek verecektir mutlaka ama makineli tarım yapan kişilerin yakıt, su ve elektrik bakımından desteklenmesi gerekiyor. Yaşanacak iş sıkıntısı tespit edilip alanına göre İl Orman ve Tarım Müdürlükleri tarafından organize edilmesi gerekiyor. Belki gönüllülük esasına göre, belki de ücret karşılığında ihtiyaç duyan çiftçilere işçi takviyesi yapılması gerekli. Oradaki çiftçilerin zaten motivasyonları bozuldu. Bir de işçi bulamadığında ürünü tarlada kalacak. Bunların takip edilip desteklerin sağlanması gerekiyor."

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