Düzce'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ek hizmet binasındaki KYK konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un kısa filmle anlatıldığı programda, "İstiklal Marşı" temalı koro gösterisi ilgiyle takip edildi.



Ersoy'un şiirlerinin seslendirildiği etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.



Programa, Vali Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.