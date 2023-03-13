Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

AA

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Vedat K. idaresindeki 54 KL 647 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde Uğur Ö. yönetimindeki 68 ACL 114 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki İbrahim Halil K. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı, araç kuyruğu oluştu.

Yoldaki ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Düzce'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü ...
Deprem nedeniyle tarımsal üretimde oluşacak iş gücü ihtiyacına önlem alınması çağrısı
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle tarımsal üretimde oluşacak iş gücü ...
Düzce'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajları
YEREL HABERLER Düzce'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ...
Akçakoca'da yapılacak okulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Akçakoca'da yapılacak okulun temeli atıldı
Düzce'de tabancayla vurulan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de tabancayla vurulan kişi yaralandı
Düzce'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi ...
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu Dağı ...
Düzce'de deprem bölgesine yönelik konteyner üretilen tesis sayısı artırıldı
YEREL HABERLER Düzce'de deprem bölgesine yönelik konteyner üretilen ...
Düzce'de depremzedeler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi
YEREL HABERLER Düzce'de depremzedeler kentin tarihi ve turistik ...
DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞÜP ÖLDÜ  
YEREL HABERLER DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞÜP ÖLDÜ  

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.