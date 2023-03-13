Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Vedat K. idaresindeki 54 KL 647 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde Uğur Ö. yönetimindeki 68 ACL 114 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki İbrahim Halil K. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı, araç kuyruğu oluştu.

Yoldaki ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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