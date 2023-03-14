Gölyakaspor Kulübü Başkanı Keçeci'den taraftarlara yönelik açıklama

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DÜZCE (AA) - Düzce Süper Amatör Play-Off'ta oynadığı 4 maçta hiç puan alamayan Gölyakaspor'un başkanı Tevfik Keçeci, altyapıdan seçtikleri gençlere şans verip tecrübe kazandırmayı hedeflediklerini, maçlarda alınacak sonuçların öneminin olmadığını bildirdi.



Takımın kötü gidişatına tepki gösteren taraftarlara yönelik açıklamalarda bulunan Keçeci, geçen yıl göreve geldiklerinde öncelikli hedeflerinin akademi alt yaş grupları oluşturmak olduğunu anımsattı.



Keçeci, takıma 10'dan başlamak üzere her yaş kategorisinde grup oluşturmak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu projeyi de başardık ve gelecekte hedefimiz takımımızdaki oyuncuların tamamını bu gençlerden oluşturmak olacaktır. Bu sezon da hedef, play-off maçlarımızda Gölyaka'da alt yaş takımlarımızdan seçtiğimiz gençlerimize şans verip tecrübe kazandırmak olacaktır. Oynadığımız maçlarda alınacak sonuçların öneminin olmadığını siz Gölyakaspor taraftarının bilgilerine sunarız."

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