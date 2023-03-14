Düzce'de "Deprem Yönetimi Çalıştayı"

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesince (DÜ), deprem yönetimi, sorunların çözüm ve önerilerinin konuşulduğu "Deprem Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

DÜ Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki çalıştaya telekonferansla katılan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden 1 milyon 650 bin kişinin ayrıldığını bildirdi.

Depremden etkilenen 11 ilde 354 çadır kentin kurulduğunu aktaran Tatar, bölgede şu ana kadar 272 bin civarında personelin çalıştığını ve görevi devam 212 bin kişinin bulunduğunu kaydetti.

Tatar, çadır kentlerde 1 milyon 800 bin civarında kişinin yaşadığını belirterek "Şu ana kadar kurulan çadır sayısı 440 binlere dayandı. Halen daha hem yurt içinden hem yurt dışından sevkiyatlar devam ediyor. Bölgede 700 bin civarında çadır kurulacağını öngörüyoruz." dedi.

Ülke genelinde 15 bin kilometre uzunluğunda aktif fay olduğuna değinen Tatar, "Ülkemiz dünyanın en önemli deprem kuşaklarının birisi üzerinde. Ülkemizin hemen her bölgesinde 5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var. 485 fay var, belki bu sayı yıl sonuna kadar 500'ün üzerine çıkabilir. Doğal olarak 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çok sayıda aktif fayın etkilendiğini görmek mümkün." diye konuştu.

Tatar, deprem sonrası 400 kilometre yüzey kırığının meydana geldiğine dikkati çekerek dünya ölçeğinde meydana gelen birçok depremden çok daha fazla yüzey kırığı oluştuğunu anlattı.

Depremlerde ortaya çıkan enerjiyi hiçbir yapay unsurun tetiklemesinin mümkün olmadığını ifade eden Tatar ortaya atılan birtakım komplo teorilerinin vatandaşların kafasını karıştırdığını dile getirdi.

- "400 bin çadır vatandaşlarımıza sunuldu"

Çalıştaya katılan AFAD Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, devletin tüm imkanlarıyla elinden geldiğince sahada gerekeni yaptığı söyledi.

Alyamaç, çadır dağıtımında yetersiz kalındığı söylemlerine ilişkin, "Türkiye'nin çadır stoku 100 bin civarındaydı. Depremin ardından 400 binden fazla çadır dağıttık. Hiçbir ülkede 100 bin çadır bulamazsınız. Bizde vardı. Dünyanın dört bir yanından temin edilen 400 binden fazla çadır vatandaşlarımıza sunuldu. Herhangi bir kamu kurumu için 'Neredeydi?' demeyi en hafif tabiriyle vicdansızlık olarak nitelendiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay depremlerin ardından mülki idari amirlerle koordine olduklarını aktararak vatandaşların barınması için konteyner ürettiklerini ve şu ana bölgeye yaklaşık 500 konteyner gönderdiklerini kaydetti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve akademisyenlerin katıldığı çalıştay sunumların ardından sona erdi.

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