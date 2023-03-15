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Ekoloji profesörü Yıldız, düzensiz yağışların yüzeysel akışa dönüşme tehlikesine dikkati çekti

AA

Ekoloji profesörü Yıldız, düzensiz yağışların yüzeysel akışa dönüşme tehlikesine dikkati çekti

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, yağışların yıllık oranlarında sapmalar yaşanabileceğini, asıl sorunun toprağın beslenmesini engelleyici yüzey akışları meydana getiren düzensiz yağışların olduğunu söyledi.

Yıldız, AA muhabirine, yıl içerisindeki yağışların düzenli veya düzensiz şekilde yeryüzüne indiğini belirtti.

Yıl içerisinde yağmayan, düzensiz hareket eden yağışların birkaç gün içerisinde toprağa inmesinin sıkıntılı olduğuna değinen Yıldız, bu tür yüzeysel yağışların sel ve taşkın yaparak deniz ile göllere döküleceğini anlattı.

Yıldız, düzenli olması halinde ise suyun tabana ineceğini ve akarsuları besleyeceğine işaret ederek, şöyle dedi:

"Sapma muhakkak oluyor ama belirli yıllar arasındaki oranlara baktığımızda sıkıntı yağışın düzensiz hareket etmesi. Düzce'de ortalama 800 milimetre yağış var. Yağış düzenli şekilde aylara yayılırsa taban emer ve barajları besler. Birkaç gün içinde hızla inerse toprak yağışı ememez ve yüzeysel akışa dönüşür. Yüzeysel akışlar da sel ve taşkına dönüşerek yaşam alanlarına zarar veriyor." diye konuştu.

Bu nedenle de yaz boyunca toprakta depolanan su miktarının azaldığını aktaran Yıldız, yükseklere yağan karın ise yer altı sularını besleyeceğini ancak yağmur görmeyen tarım arazilerine fayda sağlamayacağını ifade etti.

Yıldız, yağışların geçen yıla oranla düzensiz ve az olduğuna, mayıs ve haziran ayına kayma yapmış olabileceğine değindi.

Bazen yağışların haziran ortasına sarkabildiğine işaret eden Yıldız, "Düşük rakımlarda yağış az olabilir ama yüksek rakımlarda geçen yıla yakın bir dönem oldu. Belki barajlar bu şekilde dolacak. Düşük rakımlarda tarım arazileri sulanamadığı için bitkiler fazla üretim gerçekleştiremeyecek. Yağışı kendi açımızdan düşünüyoruz ama tarım arazileri için de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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