Düzce'de mahsur kalan köpek ve kedileri itfaiye kurtardı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de merdiven ve havalandırma boşluğunda mahsur kalan iki kedi ile havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye yetişti.



İtfaiye ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek Kiremitocağı Mahallesi'nde 4 katlı binanın merdiven boşluğu ile Aziziye Mahallesi'nde havalandırma boşluğunda mahsur kalan iki kediyi kurtardı.



Çakırlar Mahallesi'ndeki katı atık tesisi havuzuna bir köpeğin düştüğü bilgisini alan ekipler, bölgeye giderek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.



Veterinere götürülen hayvanlar, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.



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