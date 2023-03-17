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Düzce'de üretilen konteynerler deprem bölgesine ulaşıyor

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla Düzce'de üretilen konteynerler bölgeye gönderiliyor.

Düzce'de üretilen konteynerler deprem bölgesine ulaşıyor

DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla Düzce'de üretilen konteynerler bölgeye gönderiliyor.

Depremlerin ardından konteyner üretimi yapmak için Düzce Valiliği öncülüğünde fabrika ve STK'lerin de desteğiyle 4 merkez kuruldu.

Yaklaşık 400 çalışanın yoğun mesai harcadığı üretim merkezlerinde günlük ortalama 70 konteyner tasarlanarak deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Yanmaz malzemeden üretilen, içinde banyosu ve mutfağı bulunan 35 metrekarelik konteynerlerin günlük üretiminin 100-150 adede çıkarılması hedefleniyor.

- "Çalışmaları gece gündüz sürdürüyoruz"

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, bölgedeki barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak için 4 üretim merkezinde konteyner imalatı çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini söyledi.

Günlük üretimin ortalama 70 adet olduğunu aktaran Atay, şu değerlendirmede bulundu:

"Ulaştığımız günlük 70 konteyner üretimi, ciddi bir rakam. Günlük 35 tır buraya gelerek yükleme yapılıyor. Gümüşova ilçesi ve Beyköy OSB'de kurulu fabrikalarımızda 350-400 civarında çalışanımız var. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Çalışmaları günlük takip ediyorum. İnsanlarımız var güçleriyle çalışıyor. Gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Atay, kaliteli konteynerler üretildiğini dile getirerek, "Konteynerlerde yanmaz malzeme kullanıyoruz. Konteynerlerde kullandığımız saç, profil ve panelleri buna göre planlıyoruz. Zeminini ve çatısını kalın panel kullanarak yapıyoruz. Sırf oradaki vatandaşlarımız üşümesin, sıcakta kaldıklarında bundan etkilenmesinler diye." ifadelerini kullandı.

Konteynerlerin "yaşam ünitesi" olarak planladığına değinen Atay, "Bölgeye 544 konteyner gönderdik. Bugün sayı 600 olacak. Günlük üretim sayımız 70-80 civarında fakat hedefimiz günlük 100-150 konteyner üretmek. Bölgeyi takip ediyoruz ve oradaki durumun farkındayız. Orada çadırda yaşayan vatandaşlarımızın bir an evvel konteynerlere geçmesi gerektiği konusunda hareket ediyoruz. Devletimiz, bu yönde reaksiyon alıyor." dedi.

Sadece yaşam alanlarıyla da kalmadıklarını aktaran Atay, "Yeni konteyner iş yeri ve dükkanları da gönderiyoruz. Oradaki esnaf tarafından çok beğenildi." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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