Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki çalışma kapsamında, H.M.A'nın Güzelbahçe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, kenevir tohumu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1800 lira bulundu.

Aynı soruşturma kapsamında başka bir eve düzenlenen operasyonda ise 5 kişi gözaltına alındı. Evde uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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