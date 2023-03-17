Düzce'de devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Arif G. (45) idaresindeki 06 CLC 865 plakalı hurda yüklü tır, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Tepeköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, sağlık ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, tırın kaldırılması ve yola savrulan malzemelerin temizlenmesinin ardından normale döndü.

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