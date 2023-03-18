Düzce'de dinlenme tesisinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dinlenme tesisine girerken park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Metin B. (52) idaresindeki 67 ABP 681 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisinde dinlenme tesisine girerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tıra çarptı.

Sürücü ve otomobildeki Esma B. (47) ile Seda B. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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