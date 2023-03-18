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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumayeri'nde deprem paneli düzenlendi

AA

Cumayeri'nde deprem paneli düzenlendi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde düzenlenen panelde, depremle ilgili çalışmalar ele alındı.

Cumayeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, depremleri engelleme şansı olmadığını, ancak zararların azaltılmasına yönelik tedbirler alınabileceği söyledi.

Koloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, herkesin kendine düşen görevleri iyi düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Düzce ve Cumayeri'nin deprem konusunda tecrübeli olduğuna işaret eden Koloğlu, "1999 yılında hem 17 Ağustos Kocaeli hem de 12 Kasım Düzce depremine yaşadık. 23 Kasım 2022'de yaşadığımız fakat Maraş depremini görünce söylemeye bile utandığımız 5.9'luk depremleri yaşadık. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi herkesin, kendi noktasında bir değerlendirme yapmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

İlçenin geleceğini inşa etmek için ilk adımı attıklarına değinen Koloğlu, "Hocalarımızla ilçemizin jeofizik yapısı olsun, bina yapıları olsun bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah Cumayeri bu çalışmalarıyla, daha düzenli, daha güvenilir ve yaşanabilir bir şehir olacaktır." dedi.

Koloğlu, deprem bölgesindeki izlenimlerini paylaşarak, şunları söyledi:

"Bölgeyi gezip gören biri olarak, orada yıkılmış bir binada vefat eden vatandaşımızı görünce, 'bu binanın ruhsatının altına imzayı ben atmış olsaydım, bu vicdan azabı ile nasıl yaşayacağımı' düşündüm. Depremleri engelleme şansımız yok ama tedbir alma olanağımız var. Herkes kendince tedbirlerini alarak, afetleri minimum hasarla atlatmamız gerekiyor.

Daha sonra panelde, müteahhitler, mühendisler, mimarlar ve mahalle muhtarlarının katılımıyla depreme karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi.

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