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Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı

AA

Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de genç girişimcinin işlettiği bungalovların bulunduğu konaklama tesisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen vatandaşlara kapısını açtı.

Düzce'de depremi yaşayan 28 yaşındaki Ömer Faruk Kubilay, 6 Şubat'taki sarsıntıların ardından arkadaşlarıyla çalışmalara destek vermek için bölgeye gitti.

Kubilay, Hatay'da tanıştığı bir aileye, onları Düzce'deki konaklama tesisinde ağırlama teklifinde bulundu.

Önerisini kabul eden aileyi Gürcü Çiftlik Mahallesi'nde bulunan tesisinde bir bungalova yerleştiren Kubilay, ardından çeşitli vasıtalarla irtibat kurduğu 9 depremzede ailenin daha geçici barınma ihtiyacını karşıladı.

Kubilay, içerisinde kendi evi ile oyun parkı ve evcil hayvanların bulunduğu tesiste, afetzedelere aile ortamında konaklama imkanı sunuyor.

Ömer Faruk Kubilay, AA muhabirine, tesisteki 20 bungalovdan 10'unu depremzede ailelere tahsis ettiklerini söyledi.

Düzce'de yaşadığı için deprem gerçeğiyle büyüdüğünü, bu sebeple afetzedelerle empati kurmasının zor olmadığını anlatan Kubilay, "Düzceliler olarak çok hassasız bu konuda. Sadece biz değil, Düzce'de birçok işletme kapılarını açtı. Biz ev olarak kapılarımızı açtık ama gerek kıyafet gerekse yiyecek ihtiyaçları konusunda halkımız, Valiliğimiz ve Belediyemiz bize çok destek oldu. Burada çocuklarımız koşuşturuyor, eğleniyor. Kendi evimiz de tesisin içinde olduğundan akşamları çay içiyoruz, beraber vakit geçiriyoruz. Bizim için çok duygulu anlar." diye konuştu.

Kubilay, depremzede ailelerin yaraları sarılana kadar kapılarının kendilerine açık olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz de 1999 yılında çok büyük deprem yaşadık. O depremde evini kaybeden birisiyim. Allah'a şükür ailemi veya yakınımı kaybetmedim ama çevremizden hayatını kaybedenler oldu. Geçen yıl da 23 Kasım'da bir deprem yaşadık. Çok korktuk, tekrar o duyguları hissettik. Binalarımıza giremedik ve herkes köylerine gitti. Tek katlı evlere yerleşme gereği duydular. Özellikle 11 ili etkileyen depremin Düzce depreminden sonra olması da bizim duygularımızı artırdı. O yüzden elimizden ne geliyorsa sonuna kadar sunmak için seferber olduk."

Depremzedeleri aile ortamında ağırladıklarını belirten Kubilay, "1+1 evlerimiz 40 metrekare kullanışlı. Aileler rahat uyuyorlar ve çocuklar hayvanlarla vakit geçirebiliyorlar." dedi.

- "Bir süre buradayız fakat dönmeyi düşünüyoruz"

Depremzede Mehmet Uğur Karakuş da Adıyaman'daki hasarlı evlerine girmeye korktukları için buraya geldiklerini kaydetti.

Kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür eden Karakuş, "Burada idare ediyoruz. Çocuklar için iyi oldu. Onlar burada biraz kendine geldi. Orada psikolojileri bozulmuştu. Bir süre buradayız fakat dönmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Hatay'da depremi yaşayan Ali Şentürk ise ilk etapta buraya gelme düşüncelerinin olmadığını, daha sonra deprem bölgesinde tanıştıkları Kubilay'ın teklifi üzerine geldiklerini aktararak, "Deprem anında kafamız karışıktı, gidelim mi kalalım mı karar vermedik. Yaşam alanımız, evimiz, iş yerimiz orada. Bir anda her şeyi bırakıp gelmek insanı düşündürüyor." ifadelerini kullandı.

Eşi Ayşegül Şentürk de Düzce'de doğduğunu, birçok deprem yaşadığını belirterek, "Başka bir yerde kalamazdık. Betonarme yapı olunca biraz daha fazla ürküyorum." dedi.

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