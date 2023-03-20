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Adıyaman'da 47 yakınını kaybeden depremzede Düzce'de afetzedeler için konteyner üretiyor

AA

Adıyaman'da 47 yakınını kaybeden depremzede Düzce'de afetzedeler için konteyner üretiyor

DÜZCE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Adıyaman'da birçok yakınını kaybeden depremzede Fatih Kızılbay, afetzedelere faydalı olabilmek için Düzce'deki konteyner üretim tesisinde çalışıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerde amca ve halaları ile yeğenleri başta olmak üzere 47 akraba ve arkadaşını yitiren, evi ağır hasar alan 38 yaşındaki Kızılbay, tanıdığı vasıtasıyla Düzce'ye geldi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne müracaat eden Kızılbay, muhasebe tecrübesine rağmen, ardında bıraktığı depremzedeler yararına çalışmak için Düzce Valiliğince kurulan Konteyner Üretim Merkezi'nde çalışmak istedi.

Günlük yaklaşık 70 konteyner yaşam alanının üretildiği tesiste çalışmaya başlayan Kızılbay, afetin neden olduğu maddi manevi yıkımın yanı sıra soğuk hava şartları ve sel afetiyle de mücadele eden depremzedelerin en kısa sürede geçici yuvalarına kavuşmaları için mesai yapıyor.

- "Bizi hayata bağlayan şey umudumuz"

Kızılbay, AA muhabirine, yaşadıklarını kelimelerle anlatmanın çok zor olduğunu, 47 akraba ve yakınını kaybettiği afetin ardından yeni hayatına alışmaya çalıştığını söyledi.

Depremin psikolojisini atlatmaya çalıştıklarını dile getiren Kızılbay, kendisine moral desteği sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Hayata tutunması için gördüğü desteklerin çok yardımcı olduğunu vurgulayan Kızılbay, "Bakalım bu yeni düzen nasıl olacak. Umudumuzu dik tutmalıyız. En büyük güvencemiz ve bizi hayata bağlayan şey umudumuz. Umutlu şekilde tekrar başladık." diye konuştu.

Kızılbay, "Özellikle burada çalışmak istedim. Farklı yerler de vardı ama burası bana moral veriyor. Bir konteyner fazla çıkartsak o bile benim için önemli. Oradakilerin ne yaşadığını çok iyi biliyorum. Halamı, kuzenlerimi, eniştemi, iş arkadaşlarımı kaybettim." ifadesini kullandı.

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