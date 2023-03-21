Düzce'de ilkokul öğrencileri itfaiyecilik mesleğini yerinde öğrendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 23 Nisan İlkokulu öğrencileri, itfaiye teşkilatına ziyarette bulundu.

Öğretmenleriyle Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü gezen öğrenciler, görevlilerden meslek hakkında bilgi aldı.



Ziyarette yangına hızlı müdahale konusunda öğrencilere kısa eğitim de verildi.



Öğrenciler, daha sonra evde annelerinin hazırladığı kek, kurabiye ve börekleri itfaiyecilere ikram etti.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, ikramdan dolayı öğrencilere teşekkür ederek, ilerleyen süreçte okulu ziyaret edeceklerini bildirdi.



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