Düzce'de üretilen konteynerler deprem bölgesine gönderiliyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla konteyner üretimi devam ediyor.

Valilik öncülüğünde STK'lerin de desteğiyle kurulan merkezlerde, yaklaşık 400 çalışanın yoğun mesaisiyle günlük ortalama 75 konteyner yapılıyor. Banyosu ve mutfağı bulunan 35 metrekarelik yapıların günlük üretiminin 100'e çıkarılması hedefleniyor.

Vali Cevdet Atay, gazetecilere, depremzede vatandaşların, üretilen konteynerlerde ısınmasının kendilerini motive ettiğini belirtti.



Afetin ardından hızlı şekilde üretim merkezlerinin kurulduğunu aktaran Atay, tesislerden deprem bölgesine şu ana kadar 900 konteyner sevk edildiğini bildirdi.



Atay, günde 75 konteyner ürettiklerini aktararak, "Hedefimiz günlük 100 konteyner olacak. Şu ana kadar bölgeye 900 konteyner gönderdik. Deprem bölgesindeki tüm illerimize göndermeye devam ediyoruz." dedi.

Sevkiyat ve kurulumun İçişler Bakanlığı ve AFAD'ın koordinesinde gerçekleştirildiğine değinen Atay, üretimden herhangi bir kar elde edilmediğini de sözlerine ekledi.



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