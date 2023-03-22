Mustafa ustanın elinden çıkan pideler ramazan sofralarına lezzet katacak

DÜZCE (AA) - Düzce'de fırıncı Mustafa Bilgin'in 20 senedir yaptığı pideler, bu yıl da ramazan sofralarını lezzetlendirecek.

Trabzon'dan 20 yıl önce kente gelerek fırın açan 55 yaşındaki Bilgin'in ramazan ayı dolayısıyla mesaisi yoğunlaştı.

Ramazan hazırlıklarını tamamlayan Bilgin, pideleri vatandaşlarla buluşturmayı bekliyor.

Bilgin, AA muhabirine, işletme olarak ramazan hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Ramazanda vatandaşlara pide yetiştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Bilgin, "Ramazan, ülkemizde genel olarak farklı bir heyecanla karşılanır. İşletmeler de bunu yaşar. Bizler de fırıncılar olarak tüm hazırlılarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız." diye konuştu.

Bilgin, pidenin, ekmekten farklı işlem gerektirdiğini anlatarak, "Ekstra ustalarla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Ayrı bir yorgunluğu var bu işin ama iyi tarafları da var. İnsanlara lezzetli ve zamanında pide yetiştirmek bizim en büyük heyecanımız oluyor." dedi.

Pide yapımından bahseden Bilgin, "Pidenin içinde un, tuz, su, maya dışında da susam ve yumurta olmak üzere bir hamur şeklimiz var. Kıvamını kendi el işlemimize göre ayarlıyoruz. Pidenin hamurunun yoğurulmasından fırından pide olarak çıkması 4 saat sürüyor. Açma işlemi tamamen elle oluyor. İnsan emeği ve beceri isteyen bir iş pide." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kente gelen afetzedelerden ramazan boyunca pide için ücret talep etmeyeceğini sözlerine ekledi.



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