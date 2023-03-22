Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilde 9 kilo 645 gram esrar yakalandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde durdurulan otomobilde 9 kilo 645 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, otomobille şehriler arası uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince otoyolda durdurulan otomobilde yapılan aramada, 9 kilo 645 esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 765 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar N.R. ve A.D, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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