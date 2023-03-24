Anadolu Otoyolu'nda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Otoyolda Ankara istikametine seyreden Saliha T'nin kullandığı 34 HT 5411 plakalı otomobil, Tursan mevkisinde, Yunus Emre K. idaresindeki 01 FJL 17 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Hilay T. (26), Melek Ö. (40), Melahat B. (40), Elif T. (8) ve Şevval T. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan yolun tek şeridi, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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