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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi, ramazanda 5 bin aileye gıda kolisi dağıtacak, günlük 500 kişiye iftar verecek.

Belediyenin yazılı açıklamasına göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli çalışmaların yapılacağı ramazanda, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

Kent genelinde belirlenecek aileleri her gün tek tek gezecek ekipler, iftardan önce sıcak yemekleri kendilerine ulaştıracak.

Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı da devam edecek.



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