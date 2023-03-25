Düzce'de AK Parti'nin temayül yoklaması yapıldı

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DÜZCE (AA) - AK Parti Düzce İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Erol Güngör Kültür Merkezi'nde, milletvekili aday adayı olan 53 kişi arasından adayların belirlenmesi için teşkilat temayül yoklaması düzenlendi.

Yaklaşık 1000 teşkilat üyesi, milletvekili aday listesinde görmek istediği 3 ismi elektronik ortamda seçiyor.



Teşkilat üyelerinin büyük ilgi gösterdiği temayül yoklaması, bugün tamamlanacak.

Temayül yoklamasına, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da katıldı.





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