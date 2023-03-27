Düzce'de dilencilere yönelik denetim yapıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilerin toplatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Bir süre takip edilen dilenciler suçüstü yakalanırken, üzerlerinden çıkan bir miktar paraya el konuldu.
Karakola götürülen dilencilere "Kabahatler Kanunu" kapsamında cezai işlem uygulandı.
Öte yandan ekipler, ramazan dolayısıyla fırınlarda gıda, hijyen ve fiyat denetimine de çıktı. Kontroller sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.