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Düzce'de atıktan 5 bin 323 hanenin 3 aylık ihtiyacı kadar elektrik üretildi

AA

Düzce'de atıktan 5 bin 323 hanenin 3 aylık ihtiyacı kadar elektrik üretildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de işlenen 22 bin 695 ton atıktan 5 bin 323 hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vahşi çöp depolamanın önüne geçmesinin yanı sıra elde edilen enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi, modern teknolojik donanımıyla örnek oluyor.

Son 3 ayda işlenen 22 bin 695 ton atıktan, 1 milyon 896 bin 566 metreküp biyogaz, 3 bin 336,67 megavat elektrik üretimi gerçekleştiren tesis, 5 bin 323 hanenin ihtiyacına eş değer elektrik üretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentin en büyük sıkıntısı olan çöp problemini çözdüklerini belirtti.

Tesis sayesinde vahşi depolamanın önüne geçtiklerini anlatan Özlü, şunları kaydetti:

"2021'de faaliyetlerine başlayan tesisimizle gerek vahşi depolamanın önüne geçtik gerekse de ilimize ve ülkemize katma değer sağladık. Tesise giren 22 bin tondan fazla atıktan 5 bin 323 hanemizin 3 aylık elektrik ihtiyacını karşılayacak elektriğin üretilmesini sağladık. Tesis, Düzce Belediyesi olarak hava kirliliği ile mücadele çalışmalarımıza destek olarak 1 milyon 477 bin kilogram karbondioksit salınımını engellerken, 1055 aracın trafikten çekilmesine eş değer karbon yayılımını ve 475 bin 238,57 kilogram kömür tüketimini de engellemiştir. Bu veriler, yaptığımız işin ne denli doğru olduğunun en belirgin örneğidir."


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