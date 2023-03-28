Düzce'de kar ve zirai don uyarısı

DÜZCE (AA) - Düzce'de mevsim normallerinin altına düşmesi beklenen hava sıcaklarının ardından kar yağışı ve zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava değerlendirmesine göre, kent genelinin, kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim altına inmesi öngörülüyor.
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.