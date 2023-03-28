Düzce'de takside uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı

HDL kolesterol nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de takside uyuşturucu madde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Terzialiler Mahallesi'nde durdurulan takside arama yapan ekipler, 144 gram metamfetamin, bir miktar sentetik hap ve ecza ele geçirdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar C.M. ve G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.