Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi, Dereli Tütüncü Caddesi, Bilir Sokak mevkisinde Serdar Mısır idaresindeki 34 BBE 084 plakalı otomobil, park halindeki 81 DN 782 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen kaza kırım ekiplerinin aracın parçalarını kesmesinin ardından yaralı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.