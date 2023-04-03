Anadolu Otoyolu'nda tomruk yüklü iki kamyonun çarpışması ulaşımı aksattı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce geçişinde iki kamyonun çarpışması ve yola savrulan tomruklar trafiği aksattı.

İstanbul istikametinde seyreden İlyas Çanakçı idaresindeki 78 YD 699 plakalı tomruk yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Düzce kesimi 3. viyadükler mevkisinde, önünde seyreden Dursun Çıbırlı yönetimindeki yine tomruk yüklü 78 YD 853 plakalı kamyona çarptı.

Kazanın ardından yola savrulan tomruklara Seçkin Çeledir idaresindeki 34 EJL 269 ve Gülden Uzun yönetimindeki 81 ABB 500 plakalı otomobil çarptı.

Kazada kamyon ve otomobil sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücülere olay yerine gelen ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

Otoyolda meydana gelen kazalar ve yola savrulan tomruklar nedeniyle trafik bir süre aksadı.



Polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağlarken, tomruklar karayolları ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışılıyor.

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