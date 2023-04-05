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AK Parti'li Keşir, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA

AK Parti'li Keşir, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Keşir, mesajında, Milli Mücadele'de üstlendiği kritik görevle milletin gözbebeği haline gelen doğru haberin kaynağı Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Küreselleşen dünyayla birlikte haberin doğru ve tarafsız olduğu kadar hızlı olması gerekliliğinin de ortaya çıktığını vurgulayan Keşir, "Anadolu Ajansı, bu noktada attığı adımlarla ülkemizden çıkan bir dünya markası haline gelmiştir. Şehrimizde yerel basına değer katan çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ajans'ın kuruluşunda rol alanları rahmetle anıyorum. Nice başarılı yıllara." ifadelerini kullandı.


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