Düzce Belediye Başkanı Özlü, AA'nın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özlü, mesajında, 103 yıldır Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyuran AA'nın, cumhuriyet kazanımlarından olan bir kurum olduğunu belirtti.

Demokratik toplumların en önemli özelliklerinden birinin, kamuoyuna bilgi akışı sağlamak olduğunu aktaran Özlü, "Kuruluş tarihi 6 Nisan 1920'den bu yana çizgisini koruyan, dünyanın sayılı ajansları arasında gösterilen, hem ulusalda hem yerelde ajans haberciliğinin en önemli temsilcilerinden Anadolu Ajansının kuruluş yıldönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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