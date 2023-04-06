Düzce Valisi Atay AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Atay, mesajında, AA'nın, yaşanılan bölge ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğini belirtti.

Vali Atay, "Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin sesini duyurmak gibi önemli hizmeti yerine getiren AA'nın tüm yönetici ve çalışanlarını, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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