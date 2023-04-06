Düzce Gazeteciler Cemiyeti, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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DÜZCE (AA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, Anadolu Ajansının (AA) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Keleş, mesajında, AA'nın, yüzyılı aşan köklü kurumsal geçmişi ve özgün habercilik anlayışıyla dış mahreçli haber kaynaklarından farklı çizgi ortaya koyduğunu belirtti.



Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden AA'nın bu alanda tüm imkanları kullanarak kendisini sürekli yenilediğini aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin habercilik alanındaki vizyonunu en yalın şekilde yansıtmaya çalışan güzide kuruluşlarımızın başında gelen Anadolu Ajansı, aynı zamanda Türkiye'nin basın ve yayın kuruluşları içinde önemli hafıza ve değerler manzumesini oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle yurt içi ve dışında gözümüz ve kulağımız niteliğindeki Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü tüm çalışanları ve yöneticileri nezdinde tebrik eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim."

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