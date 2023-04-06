DÜ öğrencileri, ÜNİLİG Türkiye Güreş Şampiyonası'nda derece aldı

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DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zerda Demir, Emine Çakmak ve Melisa Sarıtaç, ÜNİLİG Türkiye Güreş Şampiyonası'nda altın madalya almayı başardı.

DÜ'den yapılan açıklamada, Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencileri Demir, Çakmak ve Sarıtaş'ın, Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen şampiyonada mücadele ettiği belirtildi.

Mindere çıkan Demir'in 50, Çakmak'ın 53 ve Sarıtaç'ın 76 kilogramda rakiplerine üstünlük sağlayarak altın madalya almaya hak kazandıkları aktarılan açıklamada, sporcuların gelecek yıl milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandığı da kaydedildi.













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