Düzce'de motorlu taşıt girişinin yasak olduğu caddede denetim yapıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu caddede denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinin çeşitli noktalarında özellikle yaya trafiğini engelleyecek durumlara karşı denetimler sürüyor.



Bu kapsamda, yalnızca yaya trafiğine açık olan İstanbul Caddesi üzerinde motorlu araç kullananlara evrak kontrolü yapılarak yönetmeliğe birden fazla kez aykırı davranan 12 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Öte yandan yapılan uyarıda, serbest saatler dışında İstanbul Caddesi'ne her türlü motorlu aracın girişinin yasak olduğu bildirildi.









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