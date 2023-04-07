Akçakoca'da sosyal market açıldı

Birini anmak için neden karanfil bırakılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sosyal market açılışı yapıldı.

Merkez cami altında Akçakoca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek üzere sosyal market açılışı tamamlandı.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ve giysi taleplerinin sosyal marketten ücretsiz karşılanacağını söyledi.

Kaymakam Can, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sosyal marketimize gıda ve giysi bağışı yapmak isteyen bütün hayırsever vatandaşlarımızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvurabileceğini ve bu yerin vakfımıza tahsisini sağlayan Fiskobirlik yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.