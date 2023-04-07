Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere yardımcı oldukları öne sürülen ve "torbacı" olarak tabir edilen yabancı uyruklu 2 zanlı daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.