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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

AA

Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

DÜZCE (AA) - Türkiye'nin önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.

Dokuzdeğirmen mevkisine gelen adrenalin tutkunları, botlarını suya indirdi. Doğa içinde, debisi yüksek suda ilerleyen raftingseverler, 15 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtıklarını söyledi.

Sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Tepe, "Bu yıl geleceklerin sayısında hedefimiz büyük. Seçim süreci olmasına rağmen pozitif bakıyoruz. Bu yıl 250 bin misafirimizi rafting botuna bindirmek ve ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Tepe, her yıl daha da gelişen bölgeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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