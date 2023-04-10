Çiftçinin, tavuklarını telef eden sansara "hesap sorması" gülümsetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçinin, tavuklarını telef eden sansara "hesap sorması" gülümsetti

AA

Çiftçinin, tavuklarını telef eden sansara "hesap sorması" gülümsetti

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir çiftçinin tavuklarını telef eden sansara hayvanlarının hesabını sorduğu anlar kameraya yansıdı.

Redifler köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Çıracı'ya ait tavuk kümesine farklı zamanlarda giren sansar, çok sayıda tavuğu telef etti. Kümese son girişinde sansarı köşeye sıkıştıran Çıracı da o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kümeste sadece 5 tavuk kalmasına hayıflanan çiftçinin sansara söylediği sözler, sosyal medyada görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Sansarı köşeye sıkıştıran Çıracı'nın çektiği görüntüde, "Biz şimdi ne yapacağız sansar efendi? Ne olacak tavuklar? Bu 5 tavuk ne olacak? 5 tane tavuğu boğdun. Yedin tavukları değil mi? Biz yumurta ne yiyeceğiz? Nasıl keyfin, iyi mi? 40 tavuktan 5 tane tavuk kaldı. Ne bizim çektiğimiz senden? Bir koli yumurta kaç para?" dediği duyuluyor.

- "2 horoz, 5 tavuğum kaldı"

Olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Çıracı, sahura kalktığında tavukların sesini duyunca fener ve telefonunu alıp kümese geldiğini anlattı.

Çıracı, kümese girdiğinde sansarla karşı karşıya kaldığını aktararak, "Ben de, telefon yanımdayken kameraya çekeyim, dedim. Konuştuktan sonra arkada bulunan boşluktan kaçtı gitti. İçeride ayrı ek bir kümesim daha var. 40 tavuktan hepsini bitirdi. 2 horoz, 5 tavuğum kaldı. Artık parayla yumurta almaya devam." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
YEREL HABERLER Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
Düzce'de Dokuzdeğirmen köyü sakinleri asırlık iftar geleneklerini sürdürdü
YEREL HABERLER Düzce'de Dokuzdeğirmen köyü sakinleri asırlık iftar ...
Yolunu şaşırıp yorgun düşen martı emin ellerde
YEREL HABERLER Yolunu şaşırıp yorgun düşen martı emin ellerde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.