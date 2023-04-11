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Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi

AA

Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi

DÜZCE/BARTIN (AA) - ÖMER ÜRER / SELİM BOSTANCI - Düzce ve Bartın'da 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, olumsuz hava şartları ve ürün azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.

Bölgedeki önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ile Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçılar, sezon bitiminden bir hafta önce kötü giden hava şartları ve av azlığı nedeniyle "ekmek tekneleri"ni limanlara demirledi.

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, av yasağıyla kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, iyi başlayan sezonun devamında da bereketli avlanma yaptıklarını söyledi.

Balıkçılığın mevsim ve hava şartlarına bağlı olduğunu anlatan Karakaş, genel anlamda kıyı ve açık deniz balıkçılığında iyi sezon geçirdiklerini belirtti.

Karakaş, balıkçıların denize açılmadığını ve tamir onarım işlerine başladıklarını vurgulayarak, "Denizin ısınması ve hava şartlarının nisan ayında kötü geçmesiyle sezon kendi kendine bitmiş durumda. Ayın 15'inde umumi yasak başlıyor. Tezgahlarda balık eksikliğini ve yüksek fiyatları göreceğiz." diye konuştu.

Kıyı balıkçılığında sadece tür ve boy yasaklarının bulunduğunu, havaların ısınmasıyla çinekop, lüfer, mezgit, barbun, istavritin tezgahlarda yerini alacağını aktaran Karakaş, "Sezonu şu an itibarıyla kapatmış durumundayız. Son zamanlarda zaten hava şartları çok kötü gidiyor. Böyle de devam edecek gibi." dedi.

20 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Top da tamir ve bakım işlerine başladıklarını kaydetti. Yeni sezonu bekleyeceklerine işaret eten Top, "Şu an bakım onarım yapıyoruz. Yeni sezona kadar teknelerimiz bakımlarıyla, ağ tamiriyle uğraşacağız. Onun dışında yeni sezona kadar çıkmak yok." şeklinde konuştu.

- "Eski bollukları bulamıyoruz"

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan da bu sezon balıkçıların yüzünün sadece palamutla güldüğünü söyledi.

Kısa süre önce de hamsi bolluğu yaşandığını anımsatan Orhan, "15 Nisan'da bitmesi gereken av sezonunu 1 hafta önceden kapattık sayılır. Balıkçılık her geçen sene kötüye gidiyor. Eski bollukları bulamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçıların tekne ve kayıklarını boşaltıp ağ tamirine başladığını aktaran Orhan, "Şu anda tezgahlar da boş, hiç balık yok. Bu sene kötü bir sezon geçirdik, balıkçılar umduğunu bulamadı." dedi.

İlçede 15 yıldır balıkçılık yapan Hasan Ok da kötü bir sezon geçirdiklerini ve 1 Eylül'den bu yana yaşamlarını idame ettirecek kadar balık avlayabildiklerini anlattı.

Ok, bu sene avcılıkta verim alamadıklarını vurgulayarak, "Biraz mezgit iyi gitti, oradan kazandığımızla idare edeceğiz. Şu anda ağlarımızı dışarı çıkardık, toplayıp gideceğiz. Daha sonra da ağ ve tekne bakımımıza başlayacağız." ifadesini kullandı.

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