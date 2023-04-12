Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu

DÜZCE (AA) - SEFER DEMİR - Düzce'de yaşayan genetik Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) hastası 18 yaşındaki genç kız, polis olma hayalini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirdi.

Hastalığı nedeniyle konuşma ve yürümede zorlanan, hormonal bozukluklar yaşayan Serra Gülaçtı, küçük yaşlarından itibaren polis olmanın hayalini kurdu. Genç kız, eğitim gördüğü okulu ziyaret eden toplum destekli polislerin ilgisinden de etkilenerek, annesinden hayalini gerçekleştirmesini istedi.

Anne Ayşe Gülaçtı'nın başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin beden ölçülerine göre üniforma diktirip evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Kapıda polisleri görünce yüzü gülen Serra, temsili olarak verilen müdürlük görevinde üniformasını giyerek, memurdan tekmil aldı, denetime çıktığı ekip aracıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ekip otosuyla gezintisinden mutluluk duyduğunu dile getiren Serra Gülaçtı, AA muhabirine, siren açarak yolun ortasında duran yayaları uyardığını anlattı.

Polislik mesleğini çok sevdiğini belirten Gülaçtı, "Esnafı ziyaret ettim, 'Bir sorunun var mı, sorun olursa telsizim yanımda.' dedim. Tüm polislerin Polis Haftası kutlu olsun. Onları çok seviyorum, çok mutluyum." diye konuştu.

- "Kızımla ve polislerimizle gurur duydum"

Anne Gülaçtı da Serra'nın hastalığının çok ciddi boyutta olduğunu ve ne isterse ellerinden geldiğince yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Serra'nın küçük yaştan itibaren polislik mesleğine çok istekli ve ilgili olduğunu aktaran Ayşe Gülaçtı, "Biz de bu durumu İl Emniyet Müdürlüğümüze bildirdik. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler. Bu kadar ilgi alaka olunca mutlu olduk ve çok duygulandık." dedi.

Gülaçtı, memurların eve kadar gelip Polis Haftası'nı kutladıklarını belirterek, "Kızım çok mutlu oldu. Her şey çok güzeldi. Bu kadar alaka çok ama çok mutlu etti. Kızımla ve polislerimizle gurur duydum." ifadesini kullandı.

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