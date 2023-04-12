Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu

AA

Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu

DÜZCE (AA) - SEFER DEMİR - Düzce'de yaşayan genetik Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) hastası 18 yaşındaki genç kız, polis olma hayalini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirdi.

Hastalığı nedeniyle konuşma ve yürümede zorlanan, hormonal bozukluklar yaşayan Serra Gülaçtı, küçük yaşlarından itibaren polis olmanın hayalini kurdu. Genç kız, eğitim gördüğü okulu ziyaret eden toplum destekli polislerin ilgisinden de etkilenerek, annesinden hayalini gerçekleştirmesini istedi.

Anne Ayşe Gülaçtı'nın başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin beden ölçülerine göre üniforma diktirip evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Kapıda polisleri görünce yüzü gülen Serra, temsili olarak verilen müdürlük görevinde üniformasını giyerek, memurdan tekmil aldı, denetime çıktığı ekip aracıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ekip otosuyla gezintisinden mutluluk duyduğunu dile getiren Serra Gülaçtı, AA muhabirine, siren açarak yolun ortasında duran yayaları uyardığını anlattı.

Polislik mesleğini çok sevdiğini belirten Gülaçtı, "Esnafı ziyaret ettim, 'Bir sorunun var mı, sorun olursa telsizim yanımda.' dedim. Tüm polislerin Polis Haftası kutlu olsun. Onları çok seviyorum, çok mutluyum." diye konuştu.

- "Kızımla ve polislerimizle gurur duydum"

Anne Gülaçtı da Serra'nın hastalığının çok ciddi boyutta olduğunu ve ne isterse ellerinden geldiğince yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Serra'nın küçük yaştan itibaren polislik mesleğine çok istekli ve ilgili olduğunu aktaran Ayşe Gülaçtı, "Biz de bu durumu İl Emniyet Müdürlüğümüze bildirdik. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler. Bu kadar ilgi alaka olunca mutlu olduk ve çok duygulandık." dedi.

Gülaçtı, memurların eve kadar gelip Polis Haftası'nı kutladıklarını belirterek, "Kızım çok mutlu oldu. Her şey çok güzeldi. Bu kadar alaka çok ama çok mutlu etti. Kızımla ve polislerimizle gurur duydum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 ...
Düzce'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk çeyreğinde hız kesmedi
YEREL HABERLER Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk ...
Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi
YEREL HABERLER Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, ...
Çiftçinin, tavuklarını telef eden sansara "hesap sorması" gülümsetti
YEREL HABERLER Çiftçinin, tavuklarını telef eden sansara "hesap ...
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.