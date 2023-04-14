AK Parti'li Keşir, Düzce'de iftar ve sahur programlarına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Keşir, Düzce'de iftar ve sahur programlarına katıldı

AA

AK Parti'li Keşir, Düzce'de iftar ve sahur programlarına katıldı

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gölyaka ilçesinde iftar, kent merkezinde ise gençlerle sahur etkinliğine katıldı.

Gölyaka Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programına katılan Keşir, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, STK temsilcileri, muhtar ve kurum müdürlerinin katıldığı iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve lokma dağıtımı ile son buldu.

Keşir, daha sonra partisinin il gençlik kollarının Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlediği "gençlerle buluşma" etkinliği kapsamında sahur programına katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek'in de katıldığı etkinlikte gençlerle sohbet eden Keşir, organizasyonun geçlerin isteği üzerine düzenlendiğini ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan akademisyenler değerlendirme raporunu yayınladı:
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan ...
Yığılca Müftülüğünden gençlere iftar
YEREL HABERLER Yığılca Müftülüğünden gençlere iftar
Düzce'de 29 bin 120 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de 29 bin 120 makaron ele geçirildi
Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı
Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu
YEREL HABERLER Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis ...
Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 ...
Düzce'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.