AK Parti'li Keşir, Düzce'de iftar ve sahur programlarına katıldı

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DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gölyaka ilçesinde iftar, kent merkezinde ise gençlerle sahur etkinliğine katıldı.

Gölyaka Belediyesi tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programına katılan Keşir, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, STK temsilcileri, muhtar ve kurum müdürlerinin katıldığı iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve lokma dağıtımı ile son buldu.

Keşir, daha sonra partisinin il gençlik kollarının Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlediği "gençlerle buluşma" etkinliği kapsamında sahur programına katıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek'in de katıldığı etkinlikte gençlerle sohbet eden Keşir, organizasyonun geçlerin isteği üzerine düzenlendiğini ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.





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