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Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

AA

Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Turaplar köyünde yaşayan Serdar Topal'a ait 2 katlı müstakil evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangının evin mutfak bölümünde, ocakta yemek unutulması nedeniyle çıktığını belirleyen ekipler, evde yalnız yaşayan ve o esnada uyuyan Topal'ı dışarıya çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan Topal, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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