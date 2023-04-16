En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Turaplar köyünde yaşayan Serdar Topal'a ait 2 katlı müstakil evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangının evin mutfak bölümünde, ocakta yemek unutulması nedeniyle çıktığını belirleyen ekipler, evde yalnız yaşayan ve o esnada uyuyan Topal'ı dışarıya çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan Topal, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.