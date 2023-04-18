Düzce'de otizmli öğrenciler, depremzede çocuklara ve annelerine özel hediyeler hazırlıyor

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DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'ten geçen yıl Düzce'ye atanan özel eğitim öğretmeni Kezban Hıdıroğlu, otizmli öğrencileriyle hazırladıkları hediyelik eşyaları afet bölgesindeki çocuklara ve annelerine gönderiyor.

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görev yapan Gaziantepli Hıdıroğlu, 6 Şubat'taki depremlerin ardından 1 yıl önce atandığı Düzce'de, afetten olumsuz etkilenen çocukların yüzlerini güldürmek için harekete geçti.

Sorumluluğunu yaptığı okul atölyesinde otizmli öğrencileriyle "Sevgiyle Yapıldı" adı altında çalışma başlatan Hıdıroğlu, el emeğiyle hazırladıkları takı ve süs eşyalarını hediye paketlerinde göndererek anneleri ve çocukları sevindiriyor.

- "Yardım etme duygusunu yaşasınlar ve becerileri gelişsin diye bu işe kalkıştık"

Hıdıroğlu, AA muhabirine, depremlerde Gaziantep'te yaşayan ailesinin evlerinin ağır hasar aldığını ancak can kaybı yaşamadıklarını belirtti.

Afetzede yakınları ve tanıdıklarını evinde misafir ettiğini anlatan Hıdıroğlu, "Uyuyamadıklarını gördüm. Bizler de çok etkilendik, televizyon başında izlemeye çalıştık. Ülkemiz zor süreçten geçti, geçiyor." dedi.

Hıdıroğlu, afetin etkilediği bölgedeki insanlara nasıl yardımcı olabilecekleri üzerine düşündüğüne değinerek, özel öğrencilerinin, takı ve süs eşyası çalışmasını karşılık beklemeden yaptığı için "Sevgiyle Yapıldı" sloganını seçtiklerini kaydetti.

Öğrencilerin hediyelik eşyaları hazırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hıdıroğlu, "Destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız hem depremzedelere yardım etme duygusunu yaşasınlar hem becerileri gelişsin diye bu işe kalkıştık. Çocuklarımız da çok mutlu." diye konuştu.

Hıdıroğlu, afet bölgesindeki çocukları sevindirmek için toka, kolye, çanta gibi hediyelik eşyalar ürettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın yapabileceği şeyleri birlikte hazırlıyoruz. Onlar da yaptıkları şeyin bilincindeler ve kendileri ile gurur duyuyorlar. Çocuklarımız atölyeye severek geliyor. Gönderdiğimiz hediyelerden çok duygu dolu dönüşler aldık. Özel çocukların böyle bir şey yapması zaten çok güzel. Gönderdiğimiz kişiler de mutlu, buradaki çocuklarımız da."

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