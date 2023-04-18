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Düzce'de hafif ticari aracın park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında

AA

Düzce'de hafif ticari aracın park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında

DÜZCE (AA) - Düzce'de hafif ticari aracın park halindeki 2 araca çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda I.O. idaresindeki 81 MA 0592 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 2 araca çarptı.

Kazada yaralanan I.O. ve yanındaki S.M, ambulansa Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın park halindeki araçlara çarpması, daha sonra refüje çarparak duran aracın, camından yaralıların dışarı çıkması yer alıyor.


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