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AK Parti'li Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yığılcalılarla telefonda görüştürdü

AA

AK Parti'li Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yığılcalılarla telefonda görüştürdü

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılcalı vatandaşları telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde aday tanıtım toplantıları kapsamında Yığılca ilçesini ziyaret eden Keşir, AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak ile esnafı gezdi.

Keşir, Yığılcalıların görüşme talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, daha sonra Albayrak'la kısa görüşme gerçekleştirdi. Seçimlerde Yığılca'dan rekor oy desteği sözü veren Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilçeye davet etti.

Görüşmenin ardından Keşir ve Albayrak, ziyaretlerini sürdürdü.

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