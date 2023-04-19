Anadolu Otoyolu'nda akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor

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DÜZCE (AA) - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Tatil için yola çıkanlar sürücüler Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi Hatıplar, Bataklı Çiftlik, Hacıahmetler, Beyköy, Gümüşova Rampaları ve Büyük Melen kesimlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Akıcı yoğunluk gözlendiği Ankara yönünde, dinlenme tesislerinin girişlerinde yavaşlayan araçlar nedeniyle bu kesimlerde yoğunluğun arttığı görülüyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Düzce Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

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