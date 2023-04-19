Düzce'de bir otomobilin 3 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasında

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DÜZCE (AA) - Düzce'de bir otomobilin, 3 araç ile bahçe duvarına çarptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Melih Kaplan'ın kullandığı 34 PC 7867 plakalı otomobil, Beyciler Mahallesi 1596 Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçip önce Okan Kuru yönetimindeki 81 FR 859 plakalı kamyonete, daha sonra yolun kenarına park edilen iki araca çarptı.

Bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Kaplan, yaralandı.



Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

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