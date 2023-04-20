Düzce'de 394 bin 680 makaron ele geçirildi

Bayramda PTT ve kargolar açık mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de 394 bin 680 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 57 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçak sigara satışı ve imalatı yaptığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 172 bin boş, 222 bin 680 doldurulmuş makaron ile 57 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, 29 kaçak elektronik sigara ve sigara yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.